„Kriminalprävention ist Teil der modernen Polizeiarbeit“, bringt es Tanja Pirker auf den Punkt. Die 36-jährige gebürtige Oberösterreicherin ist seit 2019 bei der Polizei Leoben im Bereich der Kriminalprävention tätig, seit 2022 Sicherheitskoordinatorin des Bezirkes und nach ihrer zweijährigen Karenz unter anderem wieder für das Projekt „Gemeinsam.Sicher“ zuständig.

Dieses soll Polizei, Bürgerinnen und Bürger sowie die Gemeinden an einen Tisch bringen, um aktuelle Probleme zu besprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. „Das sind zum Beispiel verkehrsrelevante Themen, Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Parkplatzsituationen“, erklärt Pirker. Auch „Coffee with Cops“, ein adaptiertes amerikanisches Programm, das seit einigen Jahren auch in Leoben regelmäßig stattfindet, soll einen Dialog zwischen Polizei und der Bevölkerung schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei das Gespräch auf Augenhöhe, das die oftmals negativ geprägten Erlebnisse mit der Polizei – etwa bei Strafzahlungen nach dem Fahren mit erhöhter Geschwindigkeit – geraderücken soll.

Internet und Zivilcourage

Der Begriff „Kriminalprävention“ umfasst aber noch viel mehr. Denn die eigentliche Aufgabe ist, wie der Name schon verrät, Menschen davor zu schützen, Opfer einer Straftat zu werden. Bestenfalls sollen aber auch etwaige zukünftige Täterinnen und Täter davon abgehalten werden, Straftaten überhaupt zu begehen. „Wir sprechen bei der Kriminalprävention indirekt Opfer, Täter und Zuseher an“, erklärt Pirker.

In den letzten Jahren immer häufiger ist etwa Internetkriminalität geworden. Pirker betont: „Das Internet ist kein straffreier Raum.“ Besonders in Workshops an Schulen werde auch auf das Thema Cybermobbing eingegangen, von dem viele Jugendliche betroffen seien.

„Das Bewusstsein, dass etwas geändert werden muss, wird zwar immer größer, aber an der Umsetzung muss noch gearbeitet werden“, meint die Polizistin. Das habe oft mit der Angst zu tun, selbst zum Opfer zu werden, wenn man sich für jemanden einsetzt. Pirker verweist immer wieder auf die notwendige „digitale Zivilcourage“. Man könne Inhalte, die gegen die Guidelines verstoßen, bei jeder Social-Media-Plattform melden. Zudem sei es besser „einmal zu oft die Polizei zu kontaktieren als einmal zu wenig“.

Senioren und Reisen

Eine weitere Gruppe, der in der Kriminalprävention besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, sind laut Pirker Seniorinnen und Senioren, die häufig auf verschiedene Betrugsformen hereinfallen würden. Das Projekt unter dem Namen „Gemeinsam.Sicher in den besten Jahren“ geht auf Sicherheit beim Einkaufen ein sowie auf Anrufe und Nachrichten von vermeintlichen Polizisten oder Verwandten, die Geld oder sensible Daten fordern.

Derzeit aktuell sei auch das Thema Reisen, wie Pirker erzählt. „Man soll die Vorschriften im Ausland kennen, Wertgegenstände immer bei sich tragen und nicht sichtbar im Auto liegen lassen, bei Pannen immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und nicht jedem vertrauen, und Geld immer in offiziellen Wechselstuben in eine andere Währung wechseln lassen.“