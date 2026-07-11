„Von der Jugend für die Jugend.“ So begann der allererste Kleine-Zeitung-Bericht über ein geplantes Konzert am Ufer des beschaulichen, aber landschaftlich schön gelegenen Sonnegger Sees. Das war am 25. August 2006. An diesem Tag veranstalteten drei Freunde, Raphael Pleschounig (damals 19 Jahre jung), Gerald Sauer (damals 21) und Daniel Woschitz (damals 17), mit ein paar Bierbänken und drei Bands aus der näheren Umgebung einen Konzertabend rund um ein Lagerfeuer. Was klein begann, wuchs schnell und entwickelte sich zu etwas, das man schon sehr bald nicht mehr missen wollte: zum entspanntesten, sympathischsten und besten Popmusik-Festival Kärntens.

Zu viele Superlative? Sicher nicht! Was als Freundschaftsprojekt begann, wurde das Popmusik-Aushängeschild des Landes und ein guter Grund für einen sommerlichen Abstecher nach Kärnten. Davon kann man sich auch beim 20. Geburtstag des Festivals, der in der nächsten Woche von Donnerstag- bis Samstagabend gefeiert wird, überzeugen. Nationale Größen wie Voodoo Jürgens und Cari Cari treffen auf internationale, bei denen man sich ein bisschen wundert, wie die Veranstalter sie an den kleinen See in der Gemeinde Sittersdorf gebracht haben. Um nur einen zu nennen: Pete Doherty, der mit den Libertines berühmt wurde, spielt mit seiner zweiten Band, den Babyshambles, hier und wird etwas verströmen, was sonst in der Gegend nicht alltäglich ist: Rockstar-Vibes.

Die richtige Größe

„Ein Freundschaftsprojekt ist das ,Acoustic Lakeside‘ noch immer! Zugegeben ein sehr großes, aber weiterhin wirken im Verein ausschließlich Ehrenamtliche“, sagt Sara Pleschounig. Die 33-jährige Grafikdesignerin ist seit 2023 Obfrau des veranstaltenden Vereins. Das mit dem großen Projekt ist keine Übertreibung. Derzeit hat der Verein 310 Mitglieder. Es waren zwar schon einmal mehr, 570, aber etwas hat das Festival durch all die Jahre begleitet: die Frage nach der richtigen Größe. Oder anders herum, die Frage danach, wann etwas zu groß wird. Zu groß, um Besuchern und Mitarbeitern noch Spaß zu machen, noch gemütlich zu sein, um noch als Freundschaftsprojekt empfunden zu werden. Jetzt ist das Festival kleiner als in manchen Jahren, aber es fühlt sich genau richtig an.

Das Leitungsteam hinter dem „Acoustic Lakeside“: Klara Logar, Andrina Dolinšek, Alexander Toplitsch, Sara Pleschounig, Luka Stern und Sebastian Pistrol (von links) © KK/Bernhard Schindler

Sechs Freunde im Vorstand

Pleschounig ist die Ehefrau von Raphael Pleschounig, der noch immer mitarbeitet und – wie die anderen Mitglieder auch – seine Freizeit für das Festival verwendet. Der Gründungsobmann wohnt mit seiner Ehefrau, die gerade ihr zweites Kind erwartet, in Wien. Die Bundeshauptstadt ist auch der Lebensmittelpunkt für die meisten anderen Mitglieder des Vereinsvorstands. Luka Stern (28), Obfraustellvertreter und zuständig für die Infrastruktur, arbeitet dort in der Krankenpflege und absolviert an der IMC Krems ein Masterstudium im Management von Gesundheitsunternehmen. In Wien leben auch Ökonom Alexander Toplitsch (27), Kassier des Vereins und für die Gastronomie zuständig, Sebastian Pistrol (28), der Medizin studiert und die Infrastruktur betreut, und Klara Logar (27), Ärztin in Ausbildung und für Sicherheitsthemen zuständig. Die einzige, die in Graz lebt, ist Schriftführerin Andrina Dolinšek. Die 34-Jährige, die sich um die Bühnenproduktion und Künstler und Künstlerinnenbetreuung kümmert, ist seit heuer Mutter und arbeitet als Projektkoordinatorin in der Hochschulbildung.

In 20 Jahren, in denen das Festival dreimal ausgefallen ist, 2019 wegen einer kreativen Pause, 2020 und 2021 wegen Corona, erlebt man einiges. Manches davon ist wunderschön. Die Kameradschaft, der Zusammenhalt und das Wissen, Künstler, über die sich Riesenfestivals freuen würden, nach Sittersdorf gebracht zu haben, Calexico, Bonnie „Prince“ Billy, Glen Hansard, Adam Green, Nada Surf, Heather Nova oder Son Lux, einer der absoluten Konzerthöhepunkte des Festivals. „Was besonders in Erinnerung bleibt, sind die ungeplanten und auch chaotischen Momente: wenn der Strom wegen Unwetter ausfällt und die Band plötzlich ohne Verstärkung mitten im Publikum spielt. Aber auch die intimen Momente, wenn man Bands in einem Rahmen erlebt, der durch speziell einstudierte Sets einfach einzigartig ist“, sagt Sara Pleschounig.

Gegen Windmühlen kämpfen

Auf etwas hätte der Verein allerdings verzichten können. 2023 wurde das Festival von der Finanzpolizei geprüft, die daraufhin eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft einbrachte. „Wir haben zwar im Ersturteil recht bekommen, die Finanzpolizei hat jedoch Beschwerde eingelegt und besteht darauf, alle 192 Mitglieder, die geholfen haben, vor Gericht umfangreich einzuvernehmen“, sagt die Obfrau. „Das verursacht weiterhin viele Kopfschmerzen, unnötigen Aufwand und vor allem Kosten.“ Aber auf keinen Fall will der Verein aufgeben. „Nach 20 Jahren alternativer Kulturarbeit sind wir es gewohnt, gegen Windmühlen kämpfen zu müssen.“

Gründungsobmann klingt nach älterem Herrn: Raphael Pleschounig hat die „Lakeside“-Agenden inzwischen an seine Frau Sara übergeben © Markus Traussnig

Bleiben nach 20 Jahren und unzähligen Bands, die am See gespielt haben, noch Wünsche offen? Gibt es eine Band, die der Vereinsvorstand unbedingt noch auf der „Lakeside“-Bühne erleben will? „Wen wir seit ungefähr 20 Jahren anfragen, wo es aber noch nie geklappt hat, ist die Band Beirut“, sagt Sara Pleschounig. Die Band weiß nicht, was ihr entgeht!