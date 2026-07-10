„Ich wurde im Eiswasser bei irren Strömungen von Quallen und zehn Kilometer lang sogar von einer Robbe begleitet. Es war das Extremste, was ich je gemacht habe, ich bin weit über meine Grenzen gegangen, aber schließlich habe ich es geschafft“, sagt Georg Findenig. Als erster Kärntner durchschwamm er am Mittwoch den 39 Kilometer breiten North Chanel zwischen Nordirland und Schottland.

2024 hatte Findenig den Ärmelkanal bezwungen. Nun schaffte er die zweite Meerenge, angeblich die schwierigste auf der sogenannten „Oceans Seven“-Tour für Langstreckenschwimmer, die auch die Cook Strait (Neuseeland), den Molokai Channel (Hawaii), den Tsugaru Strait (Japan), die Straße von Gibraltar sowie den Catalina Channel (Kalifornien) umfasst. Für den North Chanel benötigte der 46-jährige Klagenfurter 12:02 Stunden bei widrigsten Bedingungen.

Nur ein Versuch, strenge Regeln

„Man hat eine Woche Zeit, um ins Wasser zu gehen, aber schließlich nur einen Slot für die Überquerung“, erklärt Findenig die Regeln. Ausgerüstet war er nur mit Badehose, Badehaube und Schwimmbrille – Neoprenanzug und Schwimmhilfen sind streng verboten. Begleitet wurde er von einem Rettungsboot, durfte sich aber nicht daran festhalten.

Von Robbe und Quallen begleitet

„Hier gibt es gefährliche Strömungen und einen hohen Wellengang. Der Kapitän hat gemeint, dass die Bedingungen am Mittwoch am besten wären, also bin ich um 5 Uhr bei Wassertemperaturen zwischen zwölf und 14 Grad gestartet. Die Bedingungen waren aber schließlich nicht ganz so wie erhofft“, erzählt Findenig.

Endlich am Ziel

Die ersten zehn Kilometer verliefen problemlos, dann geriet er in Strömungen. Gewöhnlich schwimmt der Langstreckenspezialist die 100 Meter in 1:40 Minuten, plötzlich wurden es 2:10 Minuten. Heftige Krämpfe machten ihm zu schaffen. „Schwimmen war kaum mehr möglich. Ich war froh, den Mediziner Christian Wutti an Bord zu haben, der mich versorgt hat. Sonst hätte ich es nicht geschafft.“

„Es spült dich aufs Meer hinaus“

Dann ergab sich ein weiteres Problem: Prinzipiell gibt es kein Zeitlimit für die Kanalüberquerung. „Aber vor der schottischen Grenze spielen die Gezeiten verrückt. Wenn du da im Tagesverlauf zu spät dran bist, spült es dich aufs Meer hinaus und du kommst nie an“, erzählt der Klagenfurter. Für die letzten 900 Meter hat er eine Stunde gebraucht, statt wie geplant zwölf Minuten. „Drei Mal war ich knapp vor der Aufgabe, aber schließlich hat mir das Team eingeredet, dass ich es schaffen kann, und ich habe es geschafft und in Schottland am Felsen angeschlagen.“ Am Freitag fliegt er mit seinem Team zurück nach Kärnten.

Und dann beginnen die Planungen für die weiteren Stationen der Ocean’s Seven, die häufig mit den „Seven Summits“ des Bergsteigens verglichen werden. Die Ocean’s Seven haben weltweit erst 34 Athleten bewältigt.