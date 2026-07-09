Der Lenker aus dem Bezirk Gänserndorf hatte laut Polizeiaussendung von Donnerstag die Hausbesitzerin gebeten, die leere Batterie des E-Autos so weit aufladen zu dürfen, bis er es zur nächsten öffentlichen Ladestelle schaffe. Der Mann dürfte aber die abschüssige Garageneinfahrt unterschätzt haben. Als er den Pkw zur Ladestation schob, geriet der Wagen ins Rollen und kam mit beiden Vorderreifen im Pool zum Stillstand. Die Abdeckung des Beckens brach, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte sicherten das Auto mit einer Seilwinde. Dann wurde der Elektroantrieb deaktiviert und der Pkw per Kran des Wechselladefahrzeuges geborgen, berichtete die Feuerwehr.

Nach einem positiven Alkotest ist der Mann nicht nur seinen Führerschein vorläufig los. Eine Anzeige geht an die Bezirkshauptmannschaft.