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Wien
Presserat rügt "Falter" für Glattauer-Interview vor Suizid
Der Presserat rügt den "Falter" für die Veröffentlichung eines Interviews mit dem Publizisten, Lehrer und Autor Niki Glattauer kurz vor dessen Inanspruchnahme eines assistierten Suizids im September 2025. Die plakative Ankündigung habe die für Suizidberichterstattung gebotene Zurückhaltung (Punkt 12 des Ehrenkodex) vermissen lassen. Auch hätte stärker auf Alternativen wie Palliativbetreuung eingegangen werden können, stellte der Senat 3 des Selbstkontrollorgans fest.