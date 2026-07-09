Frau näht in Japan Mund der Mitbewohnerin zu

Weil sie ihrer Mitbewohnerin den Mund zugenäht haben soll, ist eine Frau in Japan festgenommen worden. Das 42-jährige Opfer flüchtete aus der gemeinsamen Wohnung in Koga nahe Tokio in ein nahe gelegenes Geschäft und hielt einen Zettel mit der Aufschrift "Hilfe!" hoch, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag sagte. Die Polizei nahm die 49 Jahre alte mutmaßliche Täterin wegen Körperverletzung fest.