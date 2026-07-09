Der WSV-Sportplatz in Liezen war jüngst Austragungsort des zweiten Bewerbs im Rahmen des Ski-Willy Sommerbiathlon Cups. WSV-Obmann Walter Komar durfte dazu insgesamt 65 Sportler, davon 45 Jugendliche, aus der Steiermark und dem angrenzenden Oberösterreich begrüßen. Die Teilnehmer maßen sich auf der Laufstrecke und am Schießstand, am Ende des Tages gab es viele strahlende Sieger. Wie etwa Iris und Andreas Schwabl vom ATV Irdning, die sich in den Allgemeinen Klassen den Platz ganz oben auf dem Stockerl sicherten.

Viele strahlende Sieger gab es am Ende des Bewerbstages © KK

Die nächsten Sommerbiathlon-Cup-Wettkämpfe werden am 19. September in Irdning und am 27. September in Ramsau am Dachstein ausgetragen.