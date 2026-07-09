Dass südsteirische Gemeinden für Gastgeschenke und besondere Anlässe einen eigenen Wein produzieren lassen, ist gängige Praxis. Umso interessanter ist ein neues Genussprojekt in Wagna. Gemeinsam mit „Richards Bieratelier“ in Leitring braut die Marktgemeinde ihr eigenes Bier – genauer gesagt „Unsa Bier“.

Römern-Bier

So heißt das in handlichen 0,3-Liter-Glasflaschen abgefüllte Märzenbier. Erhältlich ist es ab sofort nicht nur direkt in der Brauerei, sondern auch mittwochs beim „Römern“ im Römerdorf Wagna sowie in regionalen Gastronomiebetrieben. Laut Bürgermeister Peter Stradner soll der edle Gerstensaft voraussichtlich ab Herbst auch im Marktgemeindeamt über die Ladentische gehen: „Ich bin sehr stolz, dass uns hier gemeinsam etwas Besonderes gelungen ist, das auch einem guten Zweck dient.“

Klientinnen der Lebenshilfe gestalteten das Etikett © KLZ / Robert Lenhard

50 Cent pro Flasche für Lebenshilfe

Konkret fließen 50 Cent pro Flasche direkt an die Lebenshilfe Leibnitz. Einige ihrer Klientinnen und Klienten haben das ansprechende Motiv des Etiketts gestaltet, das die Bierflaschen ziert. In weiterer Folge sollen sowohl das Etikett als auch der Nutznießer der karitativen Aktion jedes Jahr wechseln. „Mir fallen in unserer Region genügend unterstützenswerte Institutionen ein“, betont Stradner. Unverändert bleiben soll hingegen die Rezeptur des Bieres.

Bierbrauer Richard Lipp in seinem Bieratelier © KLZ / Robert Lenhard

Sommergetränk

Diese zeichnet sich laut Braumeister Richard Lipp vor allem durch den besonderen Hopfen aus: „Wir verwenden dafür Hopfen aus unserem eigenen Garten. Besonders ist auch, dass wir ihn in grünem Zustand, also direkt nach der Ernte dem Brauprozess beifügen.“ Dadurch bekomme das Bier einen noch frischeren und spritzigen Geschmack. In Kombination mit dem relativ geringen Alkoholgehalt von 4 bis 4,5 Volumenprozent sei es ein perfektes Sommergetränk.

Angst, dass die 1500 Flaschen allzu schnell vergriffen sind, muss man dennoch nicht haben. Im Bedarfsfall soll rechtzeitig nachgebraut werden.