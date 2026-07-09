Erfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Bezirk Murau, was die medizinische Versorgung angeht. Ende 2025 ging der in Murau ansässige Urologe Jörg Pferschy in Pension: Somit stand die gesamte Region ohne Versorgung in diesem Bereich da. Das Einzugsgebiet ist groß: Pferschy behandelte Patientinnen und Patienten aus Murau, Murtal, Oberkärnten und Lungau (wir berichteten).

Ob sich überhaupt ein Nachfolger findet, war ungewiss, Ausschreibungen blieben erfolglos. Bei der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch verkündete Bürgermeister Thomas Kalcher (ÖVP), dass sich nun doch jemand für die Kassenstelle gefunden hat. Die entsprechenden Verträge seien unterschrieben.

Vier Tage geöffnet

Der aktuell in Klagenfurt tätige Danijel Jozipovic wird künftig in Murau eine Facharztpraxis führen: Geplanter Eröffnungstermin ist laut Kalcher Montag, 31. August. An vier Tagen in der Woche ist die Praxis voraussichtlich geöffnet.

Untergebracht werden soll die Ordination im barrierefreien Zubau des Elternhauses. Das Elternhaus ist das Seniorenheim der Stadtgemeinde Murau. Der erste Stock, der derzeit leersteht, soll noch entsprechend in Abstimmung mit dem Arzt adaptiert werden. Kalcher schwebt vor, dass dort eines Tages auch das für Murau vorgesehene Gesundheitszentrum untergebracht wird. Vorteile des Standorts seien kurze Wege für die Elternhaus-Bewohner und dass dieser Bereich des Elternhauses wieder genutzt werde.

„Nett, freundlich, umgänglich“

Thomas Kalcher kennt den Arzt und spricht von einem „sehr netten, sehr freundlichen, sehr umgänglichen Menschen“. Und: „Wir hoffen, dass dieser Bereich nun langfristig abgedeckt werden kann.“

Auf der Internetseite des Mediziners ist unter anderem zu lesen: „Nach Abschluss meines Studiums in Split, Kroatien, absolvierte ich meine Facharztausbildung an der Abteilung für Urologie und Andrologie am Klinikum Klagenfurt.“