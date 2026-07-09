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Wien
ORF-Wettermann Marcus Wadsak erhält Walther-Rode-Preis 2026
Der Walther Rode-Preis geht heuer an den Klimajournalisten, ORF-Wettermoderator und Meteorologen Marcus Wadsak. Seine journalistische Arbeit liefere "eine solide, überprüfbare und konstruktive Grundlage für den öffentlichen Diskurs zum Klimawandel und wie wir als demokratische Gesellschaft damit umgehen sollten", befand laut Aussendung am Donnerstag die Jury der vom Medienhaus Wien vergebenen Auszeichnung. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird am 19. Oktober verliehen.