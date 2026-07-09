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Wien
Konzerthaus: Marcus Miller & Co huldigten Miles Davis
Jazz-Bass-Legende Marcus Miller huldigt derzeit mit einer großen Tribute Tour Miles Davis. Der geniale Jazztrompeter wäre heuer 100 geworden. Der Tourstopp am Mittwoch im Wiener Konzerthaus war schlicht ein Abend der Superlative - die fast vollzählige Band von Davis beim Live-Comeback von 1981 auf der Bühne: Neben Miller Gitarrist Mike Stern, Saxofonist Bill Evans und Perkussionist Mino Cinelu, ergänzt durch fantastische jüngere Musiker, allen voran Trompeter Russell Gunn.