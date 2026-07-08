Ein Zimmerbrand in einer Wohnsiedlung in der Vinzenz-Muchitsch-Straße in Graz führte am Mittwochabend zu einem großen Feuerwehr- und Rettungseinsatz. Mehrere Bewohner und Anrainer hatten kurz vor 20 Uhr Alarm geschlagen und den Feuerwehr-Notruf gewählt, sie berichteten über eine starke Rauchentwicklung über mehrere Stockwerke des Mehrparteienhauses.

Mit fünf Fahrzeugen und 23 Kräften rückte die Berufsfeuerwehr zum Brandort aus. Bei ihrem Eintreffen schlugen die Flammen aus einer Wohnung im Erdgeschoss, heißer Brandrauch qualmte aus mehreren Öffnungen des Stiegenhauses. Da die Tür zur Brandwohnung offen stand, konnte der dichte Rauch bis in den fünften Stock des Wohnhauses vordringen. Bewohnern in den oberen Etagen war dadurch der Fluchtweg komplett versperrt.

Neun Menschen von der Feuerwehr gerettet

Drei Angriffstrupps drangen darauf mit Pressluftatmern in die Brandwohnung und das Stiegenhaus vor. Die Feuerwehrleute brachten die eingeschlossenen Bewohner in Sicherheit und versuchten einen weiteren Rauchaustritt ins Stiegenhaus zu verhindern. Vier Personen wurden mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht, fünf weitere über die Drehleiter aus dem vierten und fünften Stock gerettet. Unterdessen begannen die Feuerwehrleute einen Löschangriff in der Brandwohnung.

Wohnung wurde durch den Brand zerstört

Deren Bewohnerin hatte sich schon zuvor selbstständig ins Freie retten können. Alle Geretteten wurden vom Roten Kreuz versorgt. Über Verletzte war vorerst nichts bekannt. Die Wohnung wurde durch den Brand völlig zerstört. Noch ist die Brandursache unbekannt, die Polizei ermittelt.