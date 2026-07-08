Die iranische Luftabwehr bekämpfte unterdessen nahe der Stadt Bandar Abbas feindliche Ziele, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr meldet. Außerdem seien in der Nähe von Konarak und Chabahar Explosionen zu hören gewesen.

"Sie verletzen das Abkommen jeden Tag", betonte der US-Präsident am Mittwoch mit Blick auf die Führung in Teheran und das US-iranische Rahmenabkommen zur Beendigung des am 28. Februar begonnenen Krieges gegen den Iran. "Sie stimmen allem zu und dann geben sie eine Pressekonferenz und sagen, wir hätten nicht einmal darüber geredet", sagte der US-Präsident beim NATO-Gipfel.

Zuvor hatte Trump mit Blick auf die geltende Waffenruhe erklärt: "Was mich betrifft, ist sie vorbei." Es sei "reine Zeitverschwendung", sich mit der Führung in Teheran "abzugeben". Er werde jedoch mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner über die Verhandlungen mit Teheran sprechen. "Ich werde unseren wunderbaren Unterhändlern erlauben weiterzureden, wenn sie wollen, aber ich sehe es nicht", sagte Trump.

Auslöser für die jüngste Eskalation waren Angriffe auf Schiffe nahe der Straße von Hormuz, die Washington Teheran zuschreibt. Die USA griffen daraufhin in der Nacht zum Mittwoch nach Militärangaben mehr als 80 iranische Ziele rund um die Straße von Hormuz an. "Die iranische Aggression war ungerechtfertigt und gefährlich und stellte einen eklatanten Verstoß gegen die Waffenruhe dar", hatte das US-Regionalkommando CENTCOM erklärt.