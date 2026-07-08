Das veröffentlichte Satellitenbild zeigt die Gesamtmenge des in der Atmosphäre vorhandenen Schwefeldioxids. Sentinel-5P ist Teil des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Europäischen Kommission. Der Satellit überwacht mit dem Messinstrument Tropomi die Zusammensetzung der Erdatmosphäre und erfasst unter anderem Stickstoffdioxid, Ozon, Kohlenmonoxid, Methan und Schwefeldioxid.

Die jüngste Eruption des Ätna hatte am Sonntag auf Sizilien erhebliche Auswirkungen. Vor allem am Flughafen Catania kam es wegen der Asche- und Gaswolke zeitweise zu einer vollständigen Sperrung des Luftraums. Mehr als 600 Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. Seit dem Wochenende rumorte der Ätna wieder, Sonntagfrüh wurden starke Ascheemissionen gemeldet. Später verstärkte sich die Aktivität, eine Wolke stieg rund 1,5 Kilometer über den Gipfel auf.