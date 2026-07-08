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Wien
Erster Budgettag mit emotionaler Justiz-Debatte
Tag eins der Budgetberatungen im Nationalrat hat vor allem beim Kapitel Justiz einige rhetorische Auseinandersetzungen gebracht. In seltener Einigkeiten prangerten Ex-Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und der freiheitliche Justizsprecher Harald Stefan den aus ihrer Sicht zu geringen Haushaltsplan an. Ressortchefin Anna Sporrer (SPÖ) konterte die Angriffe mit Verweis auf Untätigkeit früherer Regierungen und verteidigte Pläne zur Schließung von Bezirksgerichten.