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Istanbul
Istanbuler Bezirksvorsteher kommt aus Haft frei
Im Strafprozess gegen den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu und 413 weitere Angeklagte hat der Richter für einen Istanbuler Bezirksvorsteher der Oppositionspartei CHP die Freilassung aus der Untersuchungshaft angeordnet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi am Mittwoch meldete, soll der seit August 2025 inhaftierte Politiker İnan Güney des Bezirks Beyoğlu freikommen – und mit ihm fünf weitere Angeklagte.