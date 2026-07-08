Eine Weinlieferung hat am Mittwochvormittag in Krumpendorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geführt. Gegen 11.15 Uhr lieferte ein 56-jähriger Taxifahrer zwei Flaschen Wein an die Wohnadresse einer Frau.

Ein 72-jähriger Bekannter der Frau zeigte sich darüber verärgert, da er sich eigenen Angaben zufolge um ihre Gesundheit sorgte. Er stellte den Taxifahrer vor dem Wohnhaus zur Rede. Daraufhin gerieten die beiden Männer aneinander und es kam zu einer gegenseitigen Körperverletzung.

Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Der 72-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt gebracht.