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Kiew (Kyjiw)
Tote durch russische Drohnenangriffe in Kiew
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind durch russische Drohnenangriffe im Laufe des Tages mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere zehn Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Am Ostufer der Stadt gab es demnach Einschläge in ein Hochhaus und unweit einer Gasverteilstation. Bereits in der Nacht auf Mittwoch wurde die Dreimillionenstadt von Russland mit ballistischen Raketen angegriffen.