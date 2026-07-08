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Beirut/Ankara
Trump will Syrien von Terrorliste streichen
US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche Streichung Syriens von der US-Liste staatlicher Terror-Sponsoren signalisiert. Auf die Frage eines Reporters, ob er diesen Schritt plane, antwortete Trump: "Ich denke, das werde ich, ja." Über den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa sagte er: "Er hat großartige Arbeit geleistet." Trump und al-Sharaa kamen am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels in Ankara zusammen.