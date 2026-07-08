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Graz
Wechsel an der Spitze der Oper Graz: Hahn statt Lenz
Die fünf Jahre vertraglich festgesetzte Intendanz von Ulrich Lenz, 2023 an die Oper Graz gekommen, wird nicht verlängert. Dies gab der Geschäftsführer der Bühnen Graz, Bernhard Rinner, am Mittwoch am späten Nachmittag in Graz in einer Pressekonferenz bekannt. Als Nachfolgerin wurde die deutsche Musikdramaturgin Marlene Hahn von der Oper Leipzig präsentiert, die bereits 2015-2022 am Grazer Haus gearbeitet hatte. Rinner würdigte Hahn als "exzellente Intendantin des Morgen".