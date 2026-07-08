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Islamabad
Tote nach Anschlag in pakistanischer Unruheregion
Bei einem Anschlag in der pakistanischen Unruheregion Balochistan sind elf Sicherheitskräfte getötet worden. Der neuerliche Angriff auf einen Militärtransport reiht sich ein in eine Serie von Terrorattacken in den vergangenen vier Tagen, sagte der pakistanische Armeesprecher General Ahmed Chaudhry bei einer Pressekonferenz. Bei den drei Angriffen seien insgesamt 42 Menschen - Sicherheitskräfte und Zivilisten - getötet worden.