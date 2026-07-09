Seit 30. März plaudert der Steirer Thomas Seidl im ORF-Podcast „Box oder Strafraum“ mit Expertinnen und Experten sowie mit prominenten Gästen über Fußball.

Mit WM-Beginn wurde „Box oder Strafraum“ unter der Woche zum täglichen Begleiter für Fußballinteressierte und wanderte auch ins TV. Am Donnerstag, dem 9. Juli, wird Seidl gemeinsam mit „Quiz Crasher“ Philipp Maschl sogar zur „Prime-Time“ um 20.15 Uhr auf ORF 1 über die Bildschirme flimmern. Gemeinsam moderieren sie „Die Fußball Show“. „Teil des ORF-WM-Teams zu sein, ist für mich noch immer komplett surreal“, gibt Sturms ehemaliger Stadionsprecher zu.

Nach der WM geht es zurück zur Familie

Am 17. Juli endet für den zweifachen Familienvater das WM-Abenteuer in Wien. Dann geht es zurück zur Familie, zu seinen Söhnen Levi und Kimi und zur Ehefrau Verena, nach Söding. „Da habe ich in den letzten Wochen viel versäumt, ich war ja nur an den Wochenenden daheim. Zwei Wackelzähne sind raus und unser Ältester kann im Tennis plötzlich die Rückhand“, verrät Seidl lachend. Für ihn geht es nach der WM aber auch wieder zurück ins ORF-Landesstudio, wo er für Radio Steiermark ja regelmäßig die Steirerinnen und Steirer weckt.

Und worum geht es am Donnerstag in der „Fußball Show“, bei der auch Schauspieler Michael Ostrowski, die ehemalige Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer und Fußball-Experte Peter Stöger zu Gast sein werden. „Pünktlich zum Schulschluss werden auch wir Noten vergeben“, plaudert Seidl aus