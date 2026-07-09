Das Wetter passte, der Zeitpunkt auch. Einen Tag vor Schulschluss läuteten Steiermarks Touristiker den Sommer ein. Auf Einladung von Steiermark Tourismus, angeführt von Geschäftsführer Michael Feiertag und Ingo List, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, zelebrierten rund 400 illustre Gäste die „Grüne Nacht“.

Die Stimmung im lauschigen Garten des Mossbrunnschlössls in Graz-St. Peter war sommerlich gelöst. „Wofür schlägt dein Herz?“ lautete das Motto des Abends. Für Michael Feiertag war die Frage leicht zu beantworten: „Eindeutig für das Miteinander mit so großartigen Partnern, wie sie hier versammelt sind. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, wie stark unser Netzwerk ist – und die beste Grundlage, um die Steiermark gemeinsam erfolgreich weiterzuentwickeln“, tat der Gastgeber kund.

5,5 Millionen Euro für Hotellerie

Gute Nachrichten hatte das Tourismusressort bzw. Landeshauptmann Mario Kunasek dabei: Demnächst wird eine neue Förderschiene für Investitionen in der steirischen Hotellerie freigegeben – sie ist 5,5 Millionen Euro schwer und somit eine der größten seit Jahren. Kunasek erwartet, dadurch Investitionen von 27,5 Millionen Euro anzustoßen.

Die Gästeschar war bunt wie eine Sommerwiese. Die Politik war mit LH Kunasek, Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, den Landesräten Claudia Holzer und Willibald Ehrenhöfer sowie dem 2. Landtagspräsidenten Werner Amon und Stadträtin Claudia Unger hochkarätig besetzt. Auch die Geschäftsführer und Vorsitzenden der steirischen Erlebnisregionen waren nahezu vollzählig angetreten. Nicht zu vergessen die „Seilbahner“ wie Peter Weichbold und Vorgänger Georg Bliem (Planaibahnen) oder Karl Fussi (Kreischberg).

Vom Landeshauptmann bis zum „Eiskönig“

Den Abend genossen noch Persönlichkeiten, wie GAK-Stürmer Daniel Maderner, „Eiskönig“ Charly Temmel, der gemeinsam mit seinem Sohn, dem Hollywood-Schauspieler Swen Temmel kam, oder Kleine-Zeitung-Chefredakteur Oliver Pokorny. Ebenfalls gesichtet: Steirerkrimi-Autorin und „Herzensbotschafterin“ Claudia Rossbacher, Konsul Rudi Roth, IV-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Robinson, der scheidende Landwirtschaftskammer-Direktor Werner Brugner, Herberstein-Leiter Jochen Lengger, Alpinist Robert Schauer, ORF-Landesdirektor Gerhard Koch, Radio-Steiermark-Programm-Chefin Sigrid Hroch und der ehemalige RTR-Geschäftsführer Alfred Grinschgl.

Einer trug in der „Grünen Nacht“ Rot

Und für wen schlugen nun die Herzen der Gäste. „Mein Herz schlägt für den Sommer“, kam bei Claudia Rossbacher die Antwort wie aus der Pistole geschossen. „Ich bin ja ein Winterkind, vermutlich deshalb.“ Das Herz des Landeshauptmannes schlägt „für die Steiermark und die Familie“ und jenes von Rotjacken-Kapitän Maderner wenig überraschend „für den GAK“. Das zeigte Maderner auch modisch ganz deutlich, trug er doch bei der „Grünen Nacht“ Rot.