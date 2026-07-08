Ein 34-jähriger Mann mit Behinderung hat seine Sozialhilfe verloren, weil er mit seiner Partnerin zusammengezogen ist. Denn die Bezirkshauptmannschaft (BH) Wolfsberg verlangt, dass seine Lebensgefährtin für seinen Lebensunterhalt aufkommt, kritisiert der Kärntner Behindertenanwalt Martin Kahlig. Er zog für das betroffene Paar vor das Landesverwaltungsgericht und führt nun einen Musterprozess gegen die BH Wolfsberg. Mit einem ersten Erfolg: Das Landesverwaltungsgericht hat entschieden, dass es keinen gesetzlichen Unterhaltsanspruch zwischen Lebensgefährten gibt und hat die Entscheidung der Behörde aufgehoben. Der Fall muss nun neu geprüft werden.

Behördenwillkür oder Sommerloch?

Unsere Leser beschäftigt der Fall sehr. User IchPosteAlsoBinIch schreibt zu der Entscheidung: „Das klingt hier deutlich mehr nach Bösartigkeit oder zumindest präpotenter Mutwilligkeit als nach bedauernswertem Irrtum.“ User feringo kommentiert: „Sozialhilfe und Partnerin sind dem 34-Jährigen von Herzen zu gönnen. Was man aber aus dem Artikel lernen kann: Heiraten wäre in diesem Fall finanzielle Dummheit.“ Und weiter: „Es ist sehr gut, wenn die Kleine Zeitung über Fehlverhalten der Behördenvertreter berichtet.“

User josef0106 sieht das offenbar völlig anders und meint: „Wieder ein Sommerlochfüller! Warum berichtet die KZ nicht, wenn das Endergebnis vorliegt. Es ist ja keine Böswilligkeit der Behörde. Der Mann ist im höchsten Maße zu bedauern, nur die Sozialhilfe schneit es nicht vom Himmel. Es ist gerecht den Steuerzahlern gegenüber, das zu prüfen. Was herauskommt, entscheidet ein Gericht und sicher nicht die Kleine Zeitung!“

„Fatale Entscheidung“

Bluebiro hat eine ganz klare Meinung zu der Erkenntnis der Bezirkshauptmannschaft: „Das ist eine echt fatale Entscheidung für behinderte Menschen. Wer wird noch freiwillig mit einem/einer Behinderten zusammenziehen wollen, wenn er/sie dann für dessen/deren Lebensunterhalt und Versicherung aufzukommen hat? Natürlich kann es auch in einer Ehe passieren, dass einer der beiden Partner behindert wird. Das ist dann aber Pech, während in dem vorliegenden Fall die Behinderung von vornherein feststeht und man sozusagen mit offenen Augen gleich einmal einen Teil des Einkommens abgibt.“

Marcuskleine findet: „Klassischer Fehler der BH. Das Gericht wird die Sache regeln, perfekt.“ Unser Leser MCW61 schreibt unter anderem: „Es ist neu zu prüfen und richtig zu stellen!! Denn dass es nichts gibt, ist schon mal falsch!! Denn es gibt dazu gesetzliche Vorgaben und Regelungen!!“