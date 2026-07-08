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Klagenfurt
Zweieinhalb Jahre Haft nach Home Invasion in Kärnten
Weil sie mitgeholfen haben soll, ein betagtes Ehepaar in der eigenen Wohnung zu überfallen, ist am Mittwoch eine 21-jährige Pflegerin am Landesgericht Klagenfurt zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Frau gab zu, ihrem Lebensgefährten und zwei weiteren Komplizen Infos über Wertgegenstände gegeben und ihnen die Balkontür geöffnet zu haben. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.