Nach dem Abgang von Tormann Tom Ritzy Hülsmann bahnt sich in Hartberg der nächste Rekordtransfer an. Stürmer Elias Havel fehlte am Mittwoch im Testspiel gegen den tschechischen Klub Zbrojovka Brno und könnte seine letzte Partie für die Oststeirer absolviert haben. Offiziell ist der Wiener angeschlagen, doch italienische Medien, wie etwa Sky Sport Italia, berichten bereits von einem absolvierten Medizincheck. Offenbar steht Serie-A-Klub Genua vor einer Verpflichtung des 23-jährigen Angreifers.

Havel bereits in Italien?

In Genua soll der Österreicher einen Vertrag bis 2030 unterschreiben, heißt es. Davon will Hartberg-Obmann Erich Korherr noch nichts wissen. „Ja, es gibt eine Anfrage“, bestätigt Korherr das Interesse aus Italien. „Aber es gibt noch keine konkreten Gespräche über eine Verpflichtung. Wir lassen Elias sicher nicht leichtfertig gehen.“ Demnach muss der italienische Erstligist wohl eine für Hartberger Verhältnisse beträchtliche Summe überweisen, um sich die Dienste des Stürmers zu sichern.

Dies könnte bereits in den nächsten Tagen passieren. Mit einem Transfer würden die Hartberger logischerweise etwas Geld in die Klubkassa spülen. Auf der Suche nach einem neuen Tormann könnte man indes bei einem eigenen Testspieler fündig geworden sein. Tobi Oluwayemi überzeugte bisher im Training und den Testspielen im Tor der Oststeirer und könnte fest verpflichtet werden. „Er hat sich gut präsentiert und ist sicher ein interessanter Kandidat. Natürlich beschäftigen wir uns intensiv mit einem Spieler, wenn wir ihn schon bei uns haben.“ Ob es tatsächlich zu einer Verpflichtung kommt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.