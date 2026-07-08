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Innsbruck
Beschwerde erfolgreich, Ochsenknecht-Prozess in Innsbruck
Für den deutschen Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht ist die Justiz-Causa rund um eine nicht bezahlte Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro doch noch nicht ausgestanden. Das Oberlandesgericht Innsbruck gab nämlich einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die diversionelle Erledigung des Strafverfahrens statt, wurde am Mittwoch mitgeteilt. Der Prozess in Innsbruck muss daher fortgesetzt werden.