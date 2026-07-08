In Mürzzuschlag wurde der Skaterpark von „Jugend am Werk“ bunt gestaltet. „Mit viel Kreativität brachten junge Erwachsene mit Behinderung neue Motive auf den Beton“, heißt es in einer Presseaussendung der Einrichtung.

Das Projekt wurde von „Arbeit und Beschäftigung“ in Mürzzuschlag gemeinsam mit dem Künstler-Duo Wolfgang und Sabine mit dem Künstlernamen „LACKistyl“ geplant, vorbereitet und umgesetzt.

Graffiti als Kunstform

„Arbeit und Beschäftigung“ ist eine Tagesbegleitung, die es Menschen mit Behinderung ermöglicht, am Arbeitsleben teilzuhaben. In vorbereitenden Workshops wurde Streetart, also Straßenkunst, und Graffiti als Kunstform bearbeitet und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch Techniken nähergebracht.

Verschiedene Bilder, Symbole, Zeichen und Muster zieren nun den Skatepark, auch der Schriftzug „Weil Vielfalt wirkt“ wurde dort angebracht. Mehrere Unternehmen wie die Sparkasse Mürzzuschlag, Brandecker Folientechnik sowie Malermeister Naki haben die Aktion gesponsert und unterstüzt.