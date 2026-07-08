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Linz
Organisatorische Erneuerung nach LIVA-Affäre angelaufen
Die Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA, die städtische Kultur- und Sporteinrichtungen unter einem Dach vereint, hat sich im Vorjahr neu aufgestellt: Nach der Brucknerhausaffäre wird nicht nur baulich, sondern auch organisatorisch renoviert. Die seit einem Jahr amtierenden Geschäftsführer Norbert Trawöger und Kai Liczewski wollen eine neue Strategie aufsetzen und die Einrichtungen stärker öffnen. Ein Kontrollamtsbericht bescheinigt ihnen, auf einem guten Weg zu sein.