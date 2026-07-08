Sie galten sechs Tage lang als vermisst, ehe sie lebend gefunden wurden. Ein italienisches Ehepaar hat in den Dolomiten eine außergewöhnliche Überlebensgeschichte erlebt. Wie die italienische Tageszeitung „Il Resto del Carlino“ berichtet, überstanden der 41-jährige Rugbytrainer Davide Cesaroni und seine 38-jährige Frau Chiara Pesaresi fast eine Woche in den Bergen – ohne Nahrung, mit einem Bach als Lebensretter und einem selbstgebauten Unterschlupf.

Vom Weg abgekommen

Die beiden waren zu einer Rundwanderung in den Belluneser Dolomiten aufgebrochen. Ihre Tour führte sie zunächst planmäßig vom Rifugio Pordenone aus zum Rifugio Padova. Auf dem Rückweg verloren sie jedoch in einem dichten Kiefernwald den markierten Weg. Da ein tiefes Tal einen weiteren Abstieg unmöglich machte und es dunkel wurde, beschlossen sie, die Nacht im Freien zu verbringen.

Unterschlupf errichtet

Laut „Il Resto del Carlino“ errichteten sie sich aus Ästen und dichtem Nadelwerk einen improvisierten Unterschlupf, den Davide Cesaroni mit einem Iglu vergleicht. In rund 1600 Metern Höhe schützte er das Paar zumindest teilweise vor Wind, Feuchtigkeit und den kalten Nächten. Warm hielten sie sich, indem sie eng beieinanderblieben.

Bach „hat uns das Leben gerettet“

Am nächsten Tag fanden die beiden einen kleinen Bach. „Er hat uns das Leben gerettet“, sagte Cesaroni. Bis dahin hätten sie sogar ihren eigenen Urin trinken müssen, um nicht zu dehydrieren. Als Nahrung sammelten sie Walderdbeeren, die Pesaresi im Unterholz entdeckt hatte. Anstatt in ihrem geschwächten Zustand weiter durch unwegsames Gelände zu irren, entschieden sie sich, an Ort und Stelle auf Hilfe zu warten. Sie vertrauten darauf, dass ihre Abwesenheit spätestens beim Auschecken aus dem Hotel auffallen würde.

Von Hubschrauber entdeckt

Schließlich schlug Cesaronis Mutter Alarm. Nach mehreren Suchaktionen entdeckte ein Hubschrauber das Paar am sechsten Tag. Bereits am Vortag war die Maschine über die Stelle geflogen, hatte die beiden jedoch wegen der dichten Bäume nicht sehen können. Deshalb wechselte Cesaroni am nächsten Morgen gezielt zu einer besser einsehbaren Schlucht, sobald er die Rotoren des Hubschraubers hörte. Seine Frau blieb beim Lager zurück, um beide möglichen Standorte abzudecken. Dieses Mal bemerkten die Einsatzkräfte den Vermissten – kurz darauf war auch seine Frau in Sicherheit.

Danke an die Retter

Trotz der extremen Situation bewahrten beide einen klaren Kopf. Cesaroni erklärte, dass ihm seine Erfahrung als Rugbytrainer dabei geholfen habe, auch unter großem Stress rationale Entscheidungen zu treffen. Er beschreibt seine Frau als ausgesprochen entschlossen. Ihren Rettern – den Carabinieri, der Bergrettung und dem Zivilschutz – dankte das Paar ausdrücklich: „Sie haben uns das Leben gerettet.“