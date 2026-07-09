Das darf gefeiert werden. Die Musikkapelle Assling blickt heuer auf ihr 180-jähriges Bestehen zurück. Damit ist sie zwar nicht die älteste Musikkapelle im Bezirk beziehungsweise im Lienzer Talboden (in Tristach feierte man 2012 bereits den 200. Geburtstag), aber dennoch reich an Tradition und kulturellem Erbe für die ganze Region. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums kommt der MK Assling daher große Ehre zuteil: Am kommenden Wochenende, also am 11. und 12. Juli, darf sie das Bezirksmusikfest des Musikbezirks Lienzer Talboden ausrichten. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein vielseitiges Programm mit Jungmusikern, Konzerten heimischer Musikkapellen sowie Gastkapellen am Asslinger Dorfplatz freuen.

Großer Dank ans Ehrenamt

Mit der Ausrichtung des Bezirksmusikfestes will man „die Vielfalt der Blasmusik erlebbar machen“, heißt es bei der MK Assling. Die gesamte Bevölkerung sowie Gäste aus nah und fern seien herzlich eingeladen, dieses besondere Ereignis mitzufeiern. Dazu sieht man das Fest als wichtige Veranstaltung, um den vielen Freiwilligen rund um die Musikkapelle zu danken und generell auf die soziale Bedeutung von Vereinen hinzuweisen. „Im Jahr des Ehrenamtes wird es immer wichtiger, miteinander und füreinander da zu sein, um die Anforderungen im täglichen Leben bewerkstelligen zu können“, sagt Obfrau Astrid Duregger.

Bei der MK Assling feiert man heuer das 180-jährige Bestehen © MK Assling

Jungmusiker messen sich beim „Giro di musica“

Der Startschuss für das Fest fällt am Samstag um 14 Uhr mit der Jungmusiker-Challenge „Giro di musica“. Dabei wartet auf Teams von sechs bis acht Personen ein „spannender Nachmittag mit Freunden, abwechslungsreichen Spielen und jeder Menge Spaß“. Ab 17.30 Uhr versammeln sich die Gastkapellen zum Sternmarsch zum Tischlerplatz. Nach dem gemeinsamen Einzug ins Festzelt übernimmt das Jugendblasorchester Lienzer Talboden die musikalische Gestaltung. In diesem Rahmen erfolgt auch die Preisverleihung des „Giro di musica“. Die offizielle Eröffnung des Bezirksmusikfestes findet um 19.30 Uhr statt. Im Anschluss sorgen die Musikkapelle Sautens, Lumpm Brass und Mölltal Sound für beste Unterhaltung.

Die Musikkapelle beim Frühjahrskonzert in diesem Jahr © MK Assling

Am Sonntag beginnt das Programm mit einem Sternmarsch zur Wohnstraße und der anschließenden Heiligen Messe. Nach dem Festakt und der Defilierung stehen mehrere Konzertauftritte auf dem Tagesprogramm. Die Bergkapelle Hohe Wand, die Trachtenmusikkapelle Maishofen sowie die Musikkapellen Nußdorf-Debant und Tristach präsentieren einen abwechslungsreichen Konzertnachmittag. Den feierlichen musikalischen Abschluss des Bezirksmusikfestes übernimmt die Pongauer Tanzlmusi.