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München
Schwerverletzte nach mutmaßlicher Gewalttat in Bayern
Bei der mutmaßlichen Gewalttat an einer Schule im oberbayrischen Schongau sind zwei Mädchen schwer verletzt worden. Ein 16-jähriger Verdächtiger ist festgenommen worden, wie die Polizei am Nachmittag berichtete. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Details zu ihrem Zustand blieben zunächst unklar. Ob die Mädchen Schülerinnen des Gymnasiums sind, müsse noch geklärt werden, sagte die Polizeisprecherin. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine Amoktat.