35 Jahre Markterhebung wurden in Großklein unter großer Beteiligung der Bevölkerung gefeiert. Den Auftakt bildete eine feierliche Feldmesse mit Pfarrer Krystian Puszka, bevor im Rahmen des Festaktes Bürgermeister Christoph Zirngast gemeinsam mit den Festgästen auf die erfolgreiche Entwicklung der Gemeinde zurückblickte.

Ein besonderer Programmpunkt war die Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger, die sich über viele Jahre hinweg in besonderer Weise für das Gemeinwohl und die Weiterentwicklung der Marktgemeinde Großklein eingesetzt haben. Allen voran Altbürgermeister Johann Hammer, der mit dem goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Großklein ausgezeichnet wurde.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier erfolgte zudem die offizielle Eröffnung des umfassend renovierten Heindl-Hauses sowie die Einweihung des neu gestalteten Dorfplatzes. Mit dem neuen Springbrunnen und dem modernen Kinderspielplatz wurde ein attraktiver Treffpunkt für alle Generationen geschaffen, der das Ortszentrum zusätzlich beleben soll.