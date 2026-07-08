Ein brutaler Überfall, der sich bereits Mitte Juni in Graz ereignet hat, wurde erst am Mittwoch von der steirischen Polizei öffentlich gemacht. Es werden nämlich Zeugen gesucht, die das Geschehen am hellichten Tag und auf offener Straße beobachtet und teils sogar mit dem Handy mitgefilmt haben.

Passiert ist der Vorfall am 18. Juni (ein Donnerstag) kurz nach 14 Uhr im Nahbereich des AMS am Grazer Eggenberger Gürtel. Dort hielten sich neben anderen Personen ein 58-jähriger in Graz wohnhafter Rumäne und ein 49-jähriger Landsmann auf. Der Jüngere – er war zu dem Zeitpunkt stark alkoholisiert – soll dem 58-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, worauf dieser zu Boden ging. Danach soll der Angreifer noch mehrmals mit dem Fuß auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Der Versuch, seinem Opfer Wertgegenstände zu entreißen, scheiterte jedoch.

Der 49-Jährige wollte anschließend vom Tatort flüchten, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nicht weit. Er wurde kurz danach von Polizisten festgenommen.

Junger Mann filmte alles mit

Wie die Ermittlungen ergaben, wurde die Straftat von mehreren Personen beobachtet. Sie hätten den Beteiligten auch etwas zugerufen, berichteten Zeugen. Ein junger Mann auf einem E-Moped soll demnach die Szenen mit seinem Handy mitgefilmt haben. Seine Aufnahmen könnten für die Klärung des Sachverhalts von großer Bedeutung sein. Die Polizei bittet ihn – wie auch mögliche weitere Zeugen – sich zu melden.

Hinweise an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz, Tel. 059 133 65 - 3333.