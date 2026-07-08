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Klagenfurt
Hitzeschutz-Förderung für Volksschulen und Kindergärten
Ventilatoren, Entsiegelung von Schulhöfen, Hitzeschutzfolien auf Fenstern: Für rasch umsetzbare, kleinere Maßnahmen gegen die Hitzebelastung in Kindertagesstätten, Kindergärten und Volksschulen legt die Kärntner Landesregierung eine neue Förderung auf. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) bekräftigte am Mittwoch bei der Präsentation vor Journalisten seine Unterstützung für eine Sommerferien-Vorverlegung und brachte Kärnten als Modellregion ins Spiel.