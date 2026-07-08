Auf dieser genussvollen Reise erleben Sie die schönsten Seiten der kroatischen Adriaküste.

Highlights

Besuch der Küstenstadt Makarska mit historischer Altstadt

Stadtbesichtigung in Dubrovnik mit malerischen Gassen und Stadtmauern

Weinverkostung auf der Halbinsel Pelješac

Mandarinenernte im Neretva-Tal mit musikalischem Empfang, hausgemachten Aperitifs und frischem Obst

Bootsfahrt im Neretva-Tal

Angebot

Busfahrt ab/bis Kärnten und Steiermark nach Podgora

4 x N/DZ/HP im 4*Hotel Medora Auri Family Beach Resort

Stadtführung Makarska & Dubrovnik

Weinverkostung

Ausflug Mandarinenfest inkl. Ernte (3 kg/ Person)

Bootsfahrt inkl. Mittagessen.

Reisezeitraum & Preis:

Termin: 14.–18. Oktober 2026

Preis: 599 Euro p. P. im DZ bzw. 639 Euro p. P. im DZ auf Meerseite

EZZ: 160 Euro

EZZ Meerseite: 240 Euro

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

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