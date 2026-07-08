Auf dieser genussvollen Reise erleben Sie die schönsten Seiten der kroatischen Adriaküste.
Highlights
- Besuch der Küstenstadt Makarska mit historischer Altstadt
- Stadtbesichtigung in Dubrovnik mit malerischen Gassen und Stadtmauern
- Weinverkostung auf der Halbinsel Pelješac
- Mandarinenernte im Neretva-Tal mit musikalischem Empfang, hausgemachten Aperitifs und frischem Obst
- Bootsfahrt im Neretva-Tal
Angebot
- Busfahrt ab/bis Kärnten und Steiermark nach Podgora
- 4 x N/DZ/HP im 4*Hotel Medora Auri Family Beach Resort
- Stadtführung Makarska & Dubrovnik
- Weinverkostung
- Ausflug Mandarinenfest inkl. Ernte (3 kg/ Person)
- Bootsfahrt inkl. Mittagessen.
Reisezeitraum & Preis:
Termin: 14.–18. Oktober 2026
Preis: 599 Euro p. P. im DZ bzw. 639 Euro p. P. im DZ auf Meerseite
EZZ: 160 Euro
EZZ Meerseite: 240 Euro
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.
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