Gegen 4.45 Uhr kamen die beiden am Schwedenplatz ins Gespräch. Auf dem Weg zur Wohnadresse der 16-Jährigen fuhr der 21-Jährige zu einem abgelegenen Bereich und missbrauchte sie. Anschließend brachte er die junge Frau nach Hause.

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten das Fahrzeug sowie der Tatverdächtige ausgeforscht werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann festgenommen. Der 21-Jährige wurde in einem anderen Bundesland bereits einschlägig angezeigt. Er wurde nach der Einvernahme in eine Justizanstalt eingeliefert.