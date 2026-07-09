Das Zentrum für Lernen und Lernstörungen der Umit Tirol in Lienz unterstützt Kinder und Jugendliche mit schulischen Lernschwierigkeiten. Im Mittelpunkt stehen Förderangebote für Kinder mit Lese- und Rechtschreibstörungen (Legasthenie), Rechenstörungen (Dyskalkulie) sowie weiteren schulbezogenen Problematiken. Aufbauend auf den langjährigen Erfahrungen des Zentrums für Lernen und Lernstörungen der Umit Tirol in Hall wird das Diagnostik- und Therapieangebot für die Kinder seit 2021 auch in Lienz angeboten. Seither konnten am Standort Lienz bereits 90 Kinder und Jugendliche begleitet und mehr als 2150 Fördereinheiten durchgeführt werden. Aktuell betreuen vier Mitarbeiterinnen rund 26 Kinder und Jugendliche. Weitere Interessierte befinden sich auf der Warteliste.

Die Förderung von betroffenen Kindern und Jugendlichen erfolgt im Einzelsetting und wird individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Neben Förderdiagnostik und therapeutischer Begleitung bietet das Zentrum auch Unterstützung in den Bereichen Konzentration, Motivation und „Lernen lernen“ an. Ergänzend werden Beratungsgespräche für Eltern, Erziehungsberechtigte sowie Lehr- und Bezugspersonen durchgeführt. Durch gezielte Strategien, spielerische Zugänge und einen vertrauensvollen Beziehungsaufbau sollen die Kinder gestärkt werden, um den schulischen Alltag besser bewältigen zu können.