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Kerbala/Najaf
Tausende bei Trauerzug für Khamenei im Irak
Die tagelangen Trauerprozessionen für Irans getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei haben das Nachbarland Irak erreicht. Tausende Menschen erwiesen ihm in der irakischen Pilgerstadt Najaf am Mittwoch die letzte Ehre. Während der Sarg auf einem Lastwagen durch die Straßen gefahren wurde, riefen viele Trauernde zum "Tod Amerikas" und "Tod Israels" auf. Zudem waren iranische und irakische Flaggen, sowie die Banner von Teheran unterstützter irakischer Milizen zu sehen.