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Mörbisch
Seefestspiele Mörbisch zeigen 2027 wieder "Mamma Mia!"
Nach nur vier Jahren Pause kehrt das ABBA-Musical "Mamma Mia!" 2027 auf die Seebühne Mörbisch zurück. Generalintendant Alfons Haider will damit an den Erfolg von 2023 mit mehr als 183.000 Besucherinnen und Besuchern anknüpfen - "allerdings nicht als bloße Wiederaufnahme, sondern als völlig neue Produktion", kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch an. Bühnenbild und Kostüme werden neu gestaltet und auch die Besetzung soll fast zur Gänze eine andere sein.