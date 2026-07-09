Die Jagd mit Pfeil und Bogen mutet archaisch an. Sie findet aber in Europa immer mehr Anhänger. Ab dem kommenden Jahr erlaubt auch die norditalienische Provinz Trentino die Jagd auf Wildschweine mit Pfeil und Bogen. Eine entsprechende von italienischen Medien als „Robin-Hood-Gesetz“ bezeichnete Regelung wurde am 3. Juli von der Regionalverwaltung verabschiedet. Das berichtet der Corriere della Sera. Das Gesetz soll zur „Kontrolle“ der Wildschweinpopulation in Norditalien beitragen. In den Regionen Lombardei und Venetien ist die Jagdmethode bereits erlaubt. Schätzungen zufolge gibt es in Italien rund zwei Millionen Wildschweine, deren Ausbreitung eingedämmt werden soll.

Jäger sprechen von „Wildmanagement“. Gemeint ist damit die Tötung von Wildtieren, um ihren Bestand auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Insbesondere Wildschweine richten Schäden in der Landwirtschaft an, übertragen Krankheiten und dringen auf der Suche nach Nahrung auch immer mehr in Städte vor. In der spanischen Hauptstadt Madrid beispielsweise wird die Bogenjagd zum „Wildmanagement“ eingesetzt. 25 geschulte Bogenjäger der Spezialeinheit SCAES haben nach eigenen Angaben seit 2011 fast 800 Tiere erlegt. In 14 EU-Staaten, darunter Deutschland, Italien und Spanien, sind Fälle der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen bekannt.

Kontrolle des Wildschweinbestandes

Nun setzt auch das Trentino auf Pfeil und Bogen gegen Wildschweine. Die Jäger müssen eine entsprechende Zusatzprüfung ablegen und bekommen dann eine Genehmigung. „Im Trentino gibt es etwa 100 Bogenjäger mit Jagdschein, sie werden künftig zur Kontrolle des Wildschweinbestandes eingesetzt“, sagt Matteo Rensi, Vorsitzender des Jagdverbands Trentino. Bisher seien diese Bogenschützen nur in italienischen Nachbarregionen und im europäischen Ausland aktiv gewesen, allerdings nicht in Deutschland oder Österreich. Hier ist die Jagd mit Pfeil und Bogen ebenso wie in Großbritannien nicht erlaubt.

Befürworter der Bogenjagd heben vor allem die völlig lautlose Jagd hervor. Während Schüsse die gesamte Umgebung in Unruhe bringen, schwirren Pfeile nahezu lautlos. Somit können Pfeil und Bogen wie in Madrid in der Nähe von Wohngebieten oder in Naturschutzgebieten eingesetzt werden. Außerdem gibt es keine gefährlichen Querschläger wie bei Gewehrkugeln. Schützen dürfen wie im Trentino aus maximal 50 Metern auf ihr Ziel schießen. Moderne Compoundbögen mit Flaschenzügen gelten als äußerst präzise.

Kritik von Tierschützern

Kritik gibt es hingegen von Tierschützern. „Bei dem Gesetz handelt es sich um einen befremdlichen Vorschlag, der das Risiko langer Todeskämpfe für die Wildschweine erhöht“, sagt Alessandro Piacenza von der italienischen Tierschutzorganisation OIPA. Von Pfeilen getroffene Tiere würden verbluten und müssten länger leiden. Entsprechend begründete auch das deutsche Bundeslandwirtschaftsministerium seine Ablehnung der Bogenjagd. Bei der Jagd mit Pfeil und Bogen könne „nicht gewährleistet werden, dass Wild in der Praxis ausreichend schnell und sicher sowie gegebenenfalls ohne ausreichende Vermeidung von Schmerzen erlegt wird“, antwortete die Behörde auf eine Anfrage des MDR im Mai. Eine tierschutzgerechte Tötung sei „nicht sichergestellt“.

Auch in Deutschland gibt es bereits eine Lobby für die Einführung der Jagd mit Pfeil und Bogen. „In Europa gibt es eine Wandlung hin zu mehr Zulassung der Bogenjagd“, sagte etwa Oliver Opitz, Vorsitzender des deutschen Bogenjagdvereins. Als Vorreiter in Europa gilt Frankreich. Neben Spanien ist die Jagdmethode auch in Dänemark, Finnland, Ungarn und den Beneluxstaaten verbreitet.