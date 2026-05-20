Das Geschrei in Punta Marina ist groß. Zum Einen sind da die eigentlich wunderbaren Federtiere der Art Pavo cristatus, der blaue Pfau. Sie stolzieren, meist seelenruhig, durch das Dorf an der norditalienischen Adriaküste und tun, was Pfauen halt so tun: Sie halten inne, fressen, verrichten ihre Notdurft und kümmern sich um die Fortpflanzung. Touristen fotografieren sie, manche füttern die Tiere auch. Seit einigen Wochen gesellen sich zu den Balzlauten der Tiere aber auch die Empörungsrufe aufgeregter Ortsbewohner. „Die Lage ist außer Kontrolle“, schimpft eine Anwohnerin in der Sendung „La vita in diretta“ im Staatsfernsehen Rai. Eine andere klagt: „Wir sind Geiseln der Tiere!“

Punta Marina gehört zur Stadt Ravenna und war bisher ein beliebter, vom Tourismus nicht überrannter Ferienort. Nun, kurz vor Beginn der Saison, ist der Ortsteil in Italien in aller Munde. Sogar internationale Medien haben sich mit dem Fall der Pfauen in Punta Marina beschäftigt. Das ruhige Feriendorf droht zu einem kleinen Inferno, die Pfauenfrage zu einem mittleren Politikum zu werden. Am Montagabend veranstaltete die Partei von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einen Informationsabend zum Pfauen-Problem in Punta Marina. Wie es heißt, habe die Bevölkerung ihrer Frustration dabei freien Lauf gelassen. „Wir werden von den Pfauen in Schach gehalten“, wird ein Anwohner zitiert.

Pausenhof muss gesperrt werden

Das Problem: Niemand weiß genau, wie viele blaue Pfauen sich in Punta Marina herumtreiben. Angeblich sollen es bis zu 120 Tiere sein. Die Stadt Ravenna hat nun eine Zählung in Auftrag gegeben. Die größte Misslichkeit scheint der Pfauen-Kot zu sein. Vorgärten und Gehsteige sind verschmutzt, wegen der Ausscheidungen sollen sogar die Kinder einer Schule ihren Pausenhof nicht benutzen können. Die schrillen Paarungsrufe der Tiere bringen manchen Bewohner um den Schlaf. „Wir sind schon jenseits des Nervenzusammenbruchs“, klagt eine Frau in „La vita in diretta“.

Mittlerweile sollen knapp 120 Pfauen Punta Marina unsicher machen © AFP/FRANCESCO GILIOLI

Aber damit nicht genug: Die Pfauen behindern den Verkehr und richten offenbar auch materielle Schäden an. Sie lockern Dachziegel und picken mit ihren spitzen Schnäbeln, wenn sie ihr Ebenbild in verspiegelten Flächen wie Autoscheiben wiedererkennen. Sogar blutige Angriffe auf Menschen, Katzen und Hunde wurden gemeldet.

Die Pfauen von Punta Marina sind herrenlos und lebten ursprünglich in einer ehemaligen Ferienkolonie der Luftwaffe in Strandnähe. Früher soll es sich nur um etwa 30 Exemplare gehandelt haben. Als vor vier Jahren die Kolonie renaturiert wurde, zogen die Tiere in das Dorf und fanden Unterschlupf in leerstehenden Häusern und in den Pinienwäldern. Frühere Umsiedlungsversuche durch die Stadt schlugen fehl. Einem öffentlichen Aufruf im Jahr 2022, die Tiere einzufangen und umzusiedeln, stellten sich Tierschützer entgegen, das Projekt scheiterte.

Zu viele füttern die Pfauen

2024 beauftragte die Stadtverwaltung die lokalen Tierschützer mit Aufklärungsarbeit. Die Aktivisten stellten Schilder auf, auf denen vor allem vor der Fütterung der Tiere gewarnt wird. Vergeblich. Unbekannte und Touristen füttern die Pfauen regelmäßig. Fortpflanzung und Verschmutzung nehmen weiter zu.

„Pfauen sind wunderschön, aber es gibt mittlerweile zu viele von ihnen: Sie machen alles dreckig und picken an allem herum“, sagt auch Claudio Ianiero, Betreiber der örtlichen Konditorei. Er und seine Frau Rosanna gehören nicht zu den Extremisten im Ort. Das Paar lebt seit über 40 Jahren hier, die Pfauen seien seit etwa zehn Jahren da. Inzwischen werde aber auch eine andere Spezies zum Problem, sagen beide. Kamerateams streifen durch den Ort und locken die Vögel mit Brotkrümeln an. „La vita in diretta“ sendete eine Zeit lang sogar täglich aus Punta Marina. Dieser Tage beginnt auch noch die Tourismussaison. Zu den bisherigen Protagonisten im Clinch von Punta Marina, Pfauen, Bewohnern, Journalisten, kommt noch eine weitere Gattung hinzu.