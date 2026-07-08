Seit 2017 verleiht die Steiermärkische Landesbibliothek den „Prix Styria“, eine Auszeichnung für Abschließende Arbeiten (AHS) und Diplomarbeiten (BHS). Drei Abschließende Arbeiten sowie drei Diplomarbeiten wurden vergangene Woche im Veranstaltungssaal der Steiermärkischen Landesbibliothek feierlich prämiert.

Im heurigen Jahr gab es insgesamt 43 Einreichungen von 22 steirischen Schulen, ein Trio der Ski Akademie Schladming war dabei erfolgreich. Melina Faustner, Kristina Zecevic-Tadic und Lejla Erlbacher erreichten mit ihrer Diplomarbeit „Leitspital Stainach Pürgg oder Plan B?“ bei den Diplomarbeiten den dritten Platz.