Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Lyon
Feuerwehrmann in Frankreich bei Löscharbeiten verunglückt
Bei einem der Waldbrände in Frankreich ist ein 22 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Als der zur freiwilligen Feuerwehr von Albertville gehörende Mann am frühen Morgen im südöstlichen Département Savoyen gegen einen Buschbrand gekämpft habe, sei er von einem herabstürzenden Felsblock getroffen und fortgerissen worden, teilte der französische Innenminister Laurent Nuñez am Mittwoch im Onlinedienst X mit.