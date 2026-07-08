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Los Angeles
Festnahmen in Europa bei Einsatz gegen indische Banden
Bei einem internationalen Einsatz gegen kriminelle Banden aus Indien sind in den USA, Kanada und Europa 24 Verdächtige festgenommen worden. Der koordinierte Einsatz richtete sich gegen Banden, die unter anderem für Morde, Schutzgelderpressungen und Drogenhandel verantwortlich gemacht werden, wie das US-Justizministerium am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Elf Festnahmen erfolgten im US-Bundesstaat Kalifornien.