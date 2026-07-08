Dass sich die Almlandschaften der Sölktäler so präsentieren, wie wir sie kennen, ist auf eine alte Methode zur Pflege dieser Kulturlandschaften zurückzuführen: das Schwenden. Darunter versteht man das Schneiden von zum Beispiel kleinen Bäumen oder Sträuchern. Ohne Schwenden würden Futterpflanzen verdrängt werden und besonders unbeweidete Flächen schnell zuwachsen.

Schwenden sichert das Landschaftsbild, leistet außerdem einen Beitrag zur Artenvielfalt und – weil das Wurzelwerk im Boden belassen wird und es gleichzeitig das Wachstum einer schützenden Grasnarbe fördert – zum Erosionsschutz. Damit das Wissen darüber lebendig bleibt, fand am 7. Juli zum zweiten Mal eine Schwendaktion mit der Naturparkschule Stein an der Enns statt.

Schwendaktion in Öblarn © Naturpark Sölktäler

In der Kleinsölk und in Öblarn

Zeitgleich wurde sowohl auf der Zauneralm in der Kleinsölk als auch im Raum Walchen in der Gemeinde Öblarn geschwendet. In Öblarn packte auch Bürgermeister Franz Zach kräftig mit an. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler lernten dabei, dass die Landschaft, die sie als selbstverständlich erachten, kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit ist.