Nach sechs Vorrunden und dem Viertelfinal-Play-off wird es am Wochenende nun wirklich ernst. In Eberstein (Kärnten) geht das Final Four der Stocksport-Staatsliga in Szene und sowohl bei den Männern als auch den Frauen peilen steirische Teams den Titel an. In der Neuauflage des Vorjahres-Halbfinals treffen Titelverteidiger Wang aus Niederösterreich und Weiz Nord aufeinander. „Das Duell im Vorjahr war eines auf Augenhöhe“, sagt der Weizer Kapitän Mario Braunstein. „Leider mit etwas Pech für uns. Wir wissen also sehr genau, was uns erwartet. Wang hat keine wirklichen Schwächen, daher wird es entscheidend sein, selbst möglichst fehlerfrei zu bleiben.“

Die Steirer greifen dabei auch nach dem Double. Die Wintermeisterschaft hat sich Weiz Nord nämlich bereits gesichert. „Natürlich ist man seit dem Titel noch mehr das gejagte Team, das jeder schlagen will. Das macht es nicht einfacher“, sagt Braunstein. „Grundsätzlich haben wir aber schon vor dem Wintertitel an unsere Stärken geglaubt.“

Sonja Oswald-Wagner © HERBERT PENDL

Auch bei den Frauen kommt es für den steirischen Vertreter zu einem Wiedersehen. Söding trifft – wie schon im Vorjahr – im Semifinale auf St. Peter (Oberösterreich). Wie bei den Männern ist auch bei den Frauen steirische Revanche für die Niederlage 2025 angesagt. Während St. Peter die Vorbereitung eher als Teambuilding sieht (Kapitänin Bettina Eckerstorfer: „Wir holen uns bei einem Wrestling-Turnier in unserer Halle einen Motivationsschub“), haben die Steirerinnen auf einem ähnlichen Belag wie in Eberstein trainiert. „Wir sind zwar nicht die Favoriten, aber wir sind gut drauf“, sagt Söding-Kapitänin Sonja Oswald-Wagner. „St. Peter ist sehr routiniert. Bei uns hat es etwas gedauert, bis wir uns in der Spitze etabliert haben. Mittlerweile passt unsere Konstellation aber sehr gut.“

Die beiden weiteren Halbfinals sind jeweils Bundesländer-Duelle. Bei den Männern treffen Rottendorf/Seiwald und Liebenfels (beide Kärnten) aufeinander, bei den Frauen die Niederösterreicherinnen Neustift-Innermanzing und Hernstein.