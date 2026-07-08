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Wien
Herbst-Finale im U-Ausschuss mit Stocker und Nehammer
Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek wird zunehmend politisch. Auf Wunsch der FPÖ sollen im Herbst nicht nur die ÖVP-Granden, Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, und Innenminister Gerhard Karner als Auskunftspersonen in den Ausschuss kommen, sondern auch der derzeitige Bundeskanzler Christian Stocker und sein Vorgänger Karl Nehammer (ÖVP). Auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) wird als Auskunftsperson geladen.