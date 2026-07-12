Für Franziska und Gerd Loibnegger wurde der 20. Juni 2026 zu einem unvergesslichen Tag. Das Lehrerpaar der HTL Zeltweg gab sich zunächst im Standesamt und später auch kirchlich in Obdach das Ja-Wort. Gemeinsam mit ihrem fünfjährigen Sohn Jonathan sowie Familie und Freunden feierten sie anschließend beim Moselebauer in Bad St. Leonhard (Lavanttal).

Kennengelernt haben sich die beiden im Herbst 2017 an der HTL Zeltweg. Dass sich ihre Wege überhaupt kreuzten, war dabei einer besonderen Fügung zu verdanken: Gerd Loibnegger, gebürtiger Wolfsberger, wollte ursprünglich beruflich in Graz bleiben. Durch zwei aufeinanderfolgende Karenzvertretungen ergab sich jedoch kurzfristig die Möglichkeit, an der HTL Zeltweg zu unterrichten. Dort lernte er Franziska Pichler aus Frojach-Katsch (Murau) kennen.

Aus Kollegialität wurde rasch Freundschaft und schließlich Liebe. Noch bevor sie offiziell ein Paar waren, reisten beide gemeinsam nach Venedig, Verona und an den Gardasee. Dort überreichte Franziska ihrem heutigen Ehemann eine Postkarte mit der Frage: „Willst du mit mir gehen?“ Die Antwort war offensichtlich die richtige.

Heute lebt die Familie seit zwei Jahren in Obdach. Sohn Jonathan spielte auch bei der Hochzeit eine besondere Rolle. Mit einem selbst vorgetragenen Gedicht sorgte er während der Feierlichkeiten für bewegende Momente und rührte viele Gäste zu Tränen.

Ein Eis auf die Liebe

Musikalisch begleitet wurde die standesamtliche Trauung von den „Zweiklangschwestern“ Laura und Maria Maier aus Prebl, ehemalige Schülerinnen des Bräutigams an der Bafep Judenburg. Die kirchliche Zeremonie gestaltete Diakon Thomas.

Ein besonderer Höhepunkt der anschließenden Agape war eine Eisstation der Obdacher „Drogerie“ von Hans-Peter Wilhelmer. Die eigens für die Hochzeit kreierten Sorten „Gerd“, „Franziska“ und „Jonathan“ kamen bei den Gästen sehr gut an. „Vor allem die Sorte ‚Gerd‘ mit Erdbeer und Schokolade erfreute sich so großer Beliebtheit, dass sie mittlerweile dauerhaft ins Sortiment des Eisladens aufgenommen wurde", wie Bräutigam Gerd Loibnegger schmunzelnd erzählt.

Zur Hochzeitsfeier beim Moselebauer waren rund 80 Gäste sowie 25 Kinder geladen. Gemeinsam wurde bis in die Nacht gefeiert.

Die Frischvermählten verbindet nicht nur der Lehrerberuf: Sie teilen die Leidenschaft für Reisen, Konzertbesuche – Pink, Ed Sheeran, Nena, Jon Bon Jovi, um einige zu nennen –, Bücher und das gemeinsame Anschauen von Quizsendungen. Während Gerd beim TC Obdach Tennis spielt, musiziert Franziska als Klarinettistin beim Musikverein Obdach.

Die Flitterwochen führen die Familie zunächst gemeinsam nach Novigrad in Kroatien. Im August möchten Franziska und Gerd dann noch einige Tage zu zweit im Steirerhof in Bad Waltersdorf verbringen. Für die beiden hat damit ein gemeinsamer Lebensabschnitt begonnen, dessen Grundstein bereits vor fast neun Jahren im Lehrerzimmer der HTL Zeltweg gelegt wurde.