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Wattens
Einfamilienhaus in Tirol bei Brand komplett zerstört
Ein Einfamilienhaus am Vögelsberg in Wattens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist in der Nacht auf Mittwoch in Vollbrand geraten und ein Raub der Flammen geworden. Die Familie - ein 40-jähriger Mann, seine 39-jährige Frau sowie zwei Kleinkinder im Alter von ein und zwei Jahren - konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Aufgrund der fortgeschrittenen Zerstörung des Hauses könne die Brandursache nicht geklärt werden, hieß es.